Дж. Маррей и Суарес выиграли турнир в Штутгарте в парном разряде

Британец Джейми Маррей и бразилец Бруно Суарес (2) стали победителями турнира в Штутгарте в парном разряде. В финале они одолели австрийца Оливера Мараха и хорвата Мате Павича (4) со счётом 6:7 (4:7), 7:5, [10:5]. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты. Джейми и Бруно 9 раз подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету их соперников 2 эйса, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

Для Маррея этот титул стал 18-м в карьере в парном разряде, для Суареса — 25-м.