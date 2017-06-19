Видеообзор финалов турниров ATP в Хертогенбосхе и Штутгарте

18 июня завершились два мужских турнира ATP. Представитель Люксембурга Жиль Мюллер стал чемпионом соревнований в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв в финальном матче хорвата Иво Карловича на двух тай-брейках — 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).

Французский теннисист Люка Пуи стал победителем турнира в Штутгарте (Германия). В финале он в трёх партиях обыграл представителя Испании Фелисьяно Лопеса со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Предлагаем вашему вниманию обзоры финальных матчей прошедших турниров в Хертогенбосхе и Штутгарте.