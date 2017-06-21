Нисикори: выступление на траве — испытание для меня

Японский теннисист Кей Нисикори поделился впечатлениями после победы в первом круге турнира в Галле над представителем Испании Фернандо Вердаско со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 6:4.

«Выступление на траве — испытание для меня, так как я не добивался больших результатов на этом покрытии. Я пытаюсь понять, как могу играть на траве. Но, думаю, с каждым годом, я прибавляю. Это был мой первый матч на траве в сезоне, поэтому идеальной игры я не ожидал. Матч получился очень сложным, но это хорошо», — цитирует Нисикори официальный сайт тура.