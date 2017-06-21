В 18:00 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира на Мальорке, в котором сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова (1) и представительница Германии Юлия Гёргес. По личным встречам впереди 28-летняя уроженка Бад-Ольдесло — 3-2.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Гёргес на Мальорке.

Победительница этого матча за выход в полуфинал турнира поспорит либо с американкой Шелби Роджерс, либо с представительницей Германии Сабиной Лисицки (WC).