Гарсия: мне удалось наладить свою подачу, что и помогло победить

Француженка Каролин Гарсия (3) пробилась в полуфинал турнира на Мальорке, нанеся поражение итальянке Роберте Винчи (6) — 6:2, 7:6 (10:8). Для Гарсии это был второй матч за день после доигровки со словачкой Яной Чепеловой. В полуфинале Каролин сыграет с представительницей Латвии Анастасией Севастовой.

«Для меня это был длинный день, так как нужно было завершить вчерашний матч. Я просто хочу отдохнуть, чтобы быть готовой к завтрашней игре – она будет сложной. Мне очень нравится Испания и Мальорка, здесь хорошо. Корты небольшие, что немного иначе, чем в Англии. Здесь теплее, а это другие условия.

В первом сете я играла лучше в ключевые моменты. Я выиграла 6:2, но каждый гейм был сложным. В концовке второго сета мне необходимо было сыграть агрессивно. В этот важный момент мне удалось наладить свою подачу, что и помогло победить.

С Севастовой будет очень сложно. Я играла с ней в прошлом году. У неё сложно взять очки, так как она одинаково хорошо играет с обеих сторон и подаёт. Я должна показать свой лучший теннис, чтобы обыграть её», — приводит слова Гарсии пресс-служба WTA.