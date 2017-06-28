Блинкова разгромила Перрин в квалификации Уимблдона, Калинская выбыла

Россиянка Анна Блинкова (5) вышла во второй раунд квалификации Уимблдона в женском одиночном разряде. На старте отборочного турнира она разгромила представительницу Швейцарии Конни Перрин со счётом 6:0, 6:0. Продолжительность встречи составила 51 минуту. Анна дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 6 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в финал квалификации Блинкова поспорит с Ипек Сойлу из Турции.

Россиянка Анна Калинская проиграла канадке Франсуазе Абанде со счётом 2:6, 2:6.