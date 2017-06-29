Кербер отдала всего 3 гейма Арруабаррене в 1/8 финала турнира в Истбурне

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер (1) вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне, обыграв представительницу Испании Лару Арруабаррену (Q) со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту. Первая ракетка мира 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету Арруабаррены 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.



За выход в полуфинал Кербер поспорит с победительницей противостояния Елена Остапенко (Латвия, 10) — Йоханна Конта (Великобритания, 5).