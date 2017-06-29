Кербер останется первой ракеткой мира как минимум до 17 июля

Первая ракетка мира Анжелика Кербер не потеряет лидерства в рейтинге WТА как минимум до 17 июля. Это стало известно после поражения румынки Симоны Халеп от датчанки Каролины Возняцки в четвертьфинале турнира в Истбурне.

Кербер впервые стала первой ракеткой мира 12 сентября 2016 года. 30 января 2017-го она уступила лидерство американке Серене Уильямс, но после дважды возвращалась на вершину женской табели о рангах. В общей сложности 29-летняя уроженка Бремена проводит на первом месте рейтинга WТА 29-ю неделю.