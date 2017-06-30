Конта: следов сотрясения нет. У меня лишь немного болит голова

Британка Йоханна Конта поделилась впечатлениями после выхода в полуфинал турнира в Истбурне. Накануне она обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 7:5, 3:6, 6:4 и немку Анжелику Кербер — 6:3, 6:4. В концовке матча с первой ракеткой мира Йоханна ударилась головой после падения, но смогла завершить поединок в свою пользу. В полуфинале она сыграет чешкой Каролиной Плишковой.

«Я чувствую себя не так уж плохо. Я прошла обследование после своего падения, и следов сотрясения нет. Это самое важное. У меня лишь немного болит голова. Надеюсь просто расслабиться вечером. Уверена, что завтра всё будет нормально.

Это был долгий день, не только для меня, но и для других игроков. Сегодня было много тенниса. Я рада, что выиграла оба матча. Но самое важное, что я хорошо боролась в каждой игре. Мне противостояли две теннисистки с разными стилями игры, и я довольна тем, как смогла адаптироваться.

Теперь я уже провела три матча перед Уимблдоном. Это и было моей целью — получить игровую практику. Я постараюсь сосредоточиться на полуфинале, а не только на Уимблдоне. Попытаюсь прибавить перед следующими неделями.

Здорово, что и Хитер прошла дальше. Она прекрасная теннисистка. Не думаю, что кто-то в этом сомневается. Просто прекрасно, что сразу две британки сыграют в полуфинале. Местным зрителями завтра предстоит увидеть наши матчи подряд.

Я встречалась с Плишковой в полуфинале в прошлом году, и вообще у нас было немало упорных сражений. Я знаю, что в этот раз история будет такой же. С нетерпением жду этого вызова», — цитирует Конту официальный сайт тура.

Посмотреть момент с падением можно в обзоре матча на «Чемпионате».