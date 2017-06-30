Тарпищев: время Потаповой и Блинковой придёт через года два-три, не раньше

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления на Уимблдоне Анастасии Потаповой и Анны Блинковой, которые пробились в основную сетку турнира.



«Что касается Анастасии Потаповой и Анны Блинковой, о шансах на Уимблдоне говорить преждевременно. Им ещё рано играть стабильно, поэтому если круг-два пройдут, было бы идеально. Их время придёт через года два-три, не раньше», – сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.



131-й розыгрыш Уимблдона пройдёт с 3 по 16 июля в Великобритании.