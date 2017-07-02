Тарпищев: на Уимблдоне-2017 Кузнецова способна выступить достаточно успешно

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что наивысшие шансы достичь успеха на стартующем уимблдонском турнире среди отечественных теннисисток имеет Светлана Кузнецова.

«Кузнецова – зрелая, состоявшаяся теннисистка, которая может на равных бороться с самыми сильными соперницами. Не зря же она сейчас занимает место в первой десятке мирового рейтинга. Считаю, в нынешнем розыгрыше Уимблдона она способна выступить достаточно успешно. Главная проблема Светы – неустойчивая психика. Если она сумеет справиться с самой собой, никакой противник ей не страшен.

Павлюченкова находится в неплохой форме, но её игра очень зависит от соперников. Касаткина едва набирает ход, как её тут же подкашивают травмы. Что касается молодых подмосковных теннисисток Анны Блинковой и Анастасии Потаповой, то они ещё только начинают свою профессиональную карьеру.

В отсутствие Серены Уильямс и Марии Шараповой нынешний розыгрыш получится очень непредсказуемым. Преимущество будут иметь теннисистки, обладающие сильной нацеленной подачей: Плишкова, Квитова, Мугуруса», — приводит слова Тарпищева «Подмосковье сегодня».