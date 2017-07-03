Джорджи одолела Корне и сыграет с Кис на Уимблдоне

Итальянская теннисистка Камила Джорджи пробилась во второй круг Уимблдона, в трёх партиях одолев представительницу Франции Ализе Корне со счётом 5:7, 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 27 минут. Камила дважды подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в третий круг Уимблдона Джорджи поспорит с представительницей США Мэдисон Кис (17).

Третий турнир «Большого шлема» 2017 года завершится 16 июля.