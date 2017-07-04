Младенович победила Пармантье и сыграет с Риске на Уимблдоне

Француженка Кристина Младенович (12) в первом круге Уимблдона переиграла свою соотечественницу Полин Пармантье со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. 24-летняя уроженка Сен-Поль-Сюр-Мер, занимающая 14-е место в рейтинге WТА, 11 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок, реализовала 4 брейк-пойнта из 7 и активно выиграла 21 розыгрыш при 17 невынужденных ошибках.

Следующей оппоненткой Младенович станет американка Элисон Риске, переигравшая свою соотечественницу Слоан Стивенс со счётом 6:2, 7:5.