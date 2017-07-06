Маррей: Фоньини всегда является опасным соперником

Британец Энди Маррей прокомментировал свою победу во втором круге Уимблдона над немцем Дастином Брауном со счётом 6:3, 6:2, 6:2 и поделился ожиданиями от встречи с итальянцем Фабио Фоньини.

«Я провёл отличный матч. Я здорово подавал до нескольких последних геймов, хорошо действовал на приёме. Я допустил не так много ошибок и выполнил ряд прекрасных обводящих ударов. Конечно, я был очень этому рад.

Фоньини всегда является опасным соперником. Он выполняет отличные удары с форхенда и бэкхенда, может здорово пробивать навылет с обеих сторон. К тому же он очень хорошо действует у сетки. Я ожидаю непростой поединок. Когда Фабио включается в игру, обыграть его непросто», — цитирует Маррея официальный сайт тура.