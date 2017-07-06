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Димитров уверенно обыграл Багдатиса во втором круге Уимблдона

6 июля 2017, четверг. 15:44. Теннис

Болгарский теннисист Григор Димитров (13) вышел в третий круг Уимблдона, обыграв представителя Кипра Маркоса Багдатиса со счётом 6:3, 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. Григор 9 раз подал навылет, активно выиграл 29 очков и совершил 15 невынужденных ошибок. На счету его соперника 5 эйсов, 19 виннеров и 29 неточностей.

За выход в четвёртый круг Уимблдона Димитров поспорит с победителем противостояния Дуди Села (Израиль) — Джон Иснер (США, 23). Турнир завершится 16 июля.

Уимблдон (м) 2017. 2-й круг
06 июля 2017 года, четверг. 13:40 МСК
Григор
Димитров
Маркос
Багдатис
6:3 6:2 6:1
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Григор Димитров Маркос Багдатис Уимблдон
Новости. Теннис
6 июля 2017, четверг
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