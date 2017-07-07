19 эйсов помогли Мюллеру победить Бедене в третьем круге Уимблдона

Представитель Люксембурга Жиль Мюллер (16) вышел в четвёртый круг Уимблдона, обыграв британца Аляжа Бедене со счётом 7:6 (7:4), 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут. Жиль 19 раз подал навылет, активно выиграл 48 очков и совершил 29 невынужденных ошибок. На счету его соперника 15 эйсов, 35 виннеров и 25 неточностей.

За выход в четвертьфинал соревнований Мюллер поспорит с победителем противостояния Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Карен Хачанов (Россия, 30). Турнир завершится 16 июля.