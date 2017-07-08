Агент Чакветадзе: пиарщики Шараповой убедили её признаться насчёт мельдония

Менеджер экс-пятой ракетки мира Анны Чакветадзе Роман Семёнов рассказал о своих обязанностях, а также о пиар-команде Марии Шараповой и её признании в употреблении мельдония.



«Что входит в обязанности агента? В разных странах они могут немного различаться. Также это зависит от предпочтений самого спортсмена: одни любят, чтобы их дела вёл один человек, другие распределяют обязанности. Чаще всего на плечи агентов ложатся: организация выступлений на турнирах, заключение договоров со спонсорами, общение со спортивными структурами, общение с прессой, урегулирование финансовых и юридических вопросов, страхование спортсмена и даже создание его персонального имиджа.



В новых реалиях появилась ещё такая задача, как продвижение персонального аккаунта спортсмена в интернете. Я также занимаюсь некоторыми бытовыми вопросами. Условно, если надо заказать столик в ресторане, Аня мне сообщает, какую ей хочется кухню, я выбираю ресторан и делаю заказ.



Агент контролирует график спортсмена примерно на 70%. Спортсмену остается только его личная жизнь и личные бизнес-проекты, если такие есть. Агент на связи со своим клиентом круглые сутки, в выходные и праздники. При таком плотном общении отношения выходят за рамки „агент-клиент“. Необходим личный контакт, многие дружат. Есть даже такая шутка, что агент дороже спортсмену, чем жена и дети.



Сказывается ли на поведении членов команд топ-игроков их близость к звезде? Очень многое зависит от человека. Например, агент Серены Уильямс Джилл Смоллер — женщина в возрасте, милая и скромная. Но другие члены её команды вполне могут позволить себе грубость, особенно один из её спарринг-парнеров. Агент Маши Шараповой, Макс Айзенбад, тоже может быть очень резким. И всё же каждый знает свои границы, потому что самое главное для спортсмена — его репутация, и можно вылететь из окружения, если эти границы перейти.



Кстати, о находчивости команды Шараповой вообще надо писать в учебниках по спортивному менеджменту. В истории с мельдонием они убедили её, что лучше самой признаться, и тут же собрали пресс-конференцию. Другое дело, что этот шаг вышел Маше боком, потому что, не придай она эту историю огласке, её бы по-тихому простили, как простили многих, попавшихся тогда на мельдонии. Но раз уж она сама объявила, спортивные структуры должны были реагировать. Хотя повторюсь — шаг, предпринятый её пиарщиками, был смелым, дерзким и очень правильным», — сказал Семёнов в интервью BBC Russian.