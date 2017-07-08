Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Агент Чакветадзе: пиарщики Шараповой убедили её признаться насчёт мельдония

8 июля 2017, суббота. 05:21. Теннис

Менеджер экс-пятой ракетки мира Анны Чакветадзе Роман Семёнов рассказал о своих обязанностях, а также о пиар-команде Марии Шараповой и её признании в употреблении мельдония.

«Что входит в обязанности агента? В разных странах они могут немного различаться. Также это зависит от предпочтений самого спортсмена: одни любят, чтобы их дела вёл один человек, другие распределяют обязанности. Чаще всего на плечи агентов ложатся: организация выступлений на турнирах, заключение договоров со спонсорами, общение со спортивными структурами, общение с прессой, урегулирование финансовых и юридических вопросов, страхование спортсмена и даже создание его персонального имиджа.

В новых реалиях появилась ещё такая задача, как продвижение персонального аккаунта спортсмена в интернете. Я также занимаюсь некоторыми бытовыми вопросами. Условно, если надо заказать столик в ресторане, Аня мне сообщает, какую ей хочется кухню, я выбираю ресторан и делаю заказ.

Агент контролирует график спортсмена примерно на 70%. Спортсмену остается только его личная жизнь и личные бизнес-проекты, если такие есть. Агент на связи со своим клиентом круглые сутки, в выходные и праздники. При таком плотном общении отношения выходят за рамки „агент-клиент“. Необходим личный контакт, многие дружат. Есть даже такая шутка, что агент дороже спортсмену, чем жена и дети.

Сказывается ли на поведении членов команд топ-игроков их близость к звезде? Очень многое зависит от человека. Например, агент Серены Уильямс Джилл Смоллер — женщина в возрасте, милая и скромная. Но другие члены её команды вполне могут позволить себе грубость, особенно один из её спарринг-парнеров. Агент Маши Шараповой, Макс Айзенбад, тоже может быть очень резким. И всё же каждый знает свои границы, потому что самое главное для спортсмена — его репутация, и можно вылететь из окружения, если эти границы перейти.

Кстати, о находчивости команды Шараповой вообще надо писать в учебниках по спортивному менеджменту. В истории с мельдонием они убедили её, что лучше самой признаться, и тут же собрали пресс-конференцию. Другое дело, что этот шаг вышел Маше боком, потому что, не придай она эту историю огласке, её бы по-тихому простили, как простили многих, попавшихся тогда на мельдонии. Но раз уж она сама объявила, спортивные структуры должны были реагировать. Хотя повторюсь — шаг, предпринятый её пиарщиками, был смелым, дерзким и очень правильным», — сказал Семёнов в интервью BBC Russian.

Источник: BBC Russian Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Анна Чакветадзе Допинг Шарапова Мария Шарапова
Новости. Теннис
8 июля 2017, суббота
05:21 Агент Чакветадзе: пиарщики Шараповой убедили её признаться насчёт мельдония
04:38 Надаль оставил свой автограф на протезе ноги, протянутом ему болельщиком
02:51 Вышел первый трейлер фильма «Борг/Макинрой»
00:35 Хачанов: нравится кепка козырьком назад, но если б обыграл Надаля в бандане…
7 июля 2017, пятница
23:11 Маррей вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Фоньини
23:01 27 эйсов помогли Андерсону обыграть Бемельманса и выйти в 1/8 финала Уимблдона
22:23 Камельзон: за Медведевым укрепилась репутация хулигана
22:07 Хачанов: не ожидал, что Надаль так войдёт в игру
21:54 Веснина и Макарова ответили на вопросы друг о друге
21:27 Елгин и Родионова вышли во второй круг Уимблдона в миксте
21:06 В. Уильямс обыграла Осаку и сразится с Конюх за выход в четвертьфинал Уимблдона
20:18 Остапенко обыграла Джорджи и в 1/8 финала Уимблдона сразится со Свитолиной
20:06 Хачанов не сумел выйти в 1/8 финала Уимблдона, уступив Надалю
19:56 Дзаламидзе и Кудерметова не смогли выйти в 3-й круг Уимблдона в паре
19:45 Мыскина: всегда тяжело объективно оценивать других спортсменов
19:30 Конта вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Саккари
18:52 Свитолина вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Виттёфт
18:37 Кузнецова и Младенович вышли в третий круг Уимблдона в парном разряде
18:26 Халеп обыграла Пэн Шуай и стала соперницей Азаренко в 1/8 финала Уимблдона
18:14 Чилич обыграл Джонсона и вышел в 1/8 финала Уимблдона
18:04 Хачанов: перед матчем предпочитаю что-то почитать, например Ремарка
17:30 Азаренко обыграла Уотсон и вышла в 1/8 финала Уимблдона
17:21 Баутиста-Агут вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Нисикори
16:23 19 эйсов помогли Мюллеру победить Бедене в третьем круге Уимблдона
16:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Остапенко — Джорджи на Уимблдоне
15:07 Гарсия победила Бренгл и вышла в 1/8 финала Уимблдона
15:02 Организаторы Кубка Кремля объявили о специальных предложениях по билетам
15:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Виттёфт — Свитолина на Уимблдоне
14:53 Макарова и Веснина вышли в третий круг Уимблдона в парном разряде
14:38 Младенович: на корте почти не было травы, рада, что я не получила травму
14:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Азаренко — Уотсон на Уимблдоне
13:51 Возняцки: чувствую, что сейчас выполняю отличные удары, пока я всем довольна
13:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Хачанов на Уимблдоне
13:18 Мугуруса: мне нравится играть с агрессивными соперницами, потому что и я такая
12:58 Рыбарикова: думала, в концовке меня будет трясти, но я не нервничала
12:41 Кербер: может, я не показала свой лучший теннис, но боролась за каждое очко
12:16 М. Зверев: мы с Александром абсолютно разные люди, но при этом отлично ладим
11:59 Димитров: когда выполняешь удар в падении, то просто ныряешь и молишься
11:35 А. Зверев: очень приятно одержать две быстрые победы на старте Уимблдона
11:33 Тим: впервые выйти в третий круг Уимблдона — это нечто особенное
11:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Доден/Мария — Макарова/Веснина на Уимблдоне
11:07 Суарес раскритиковал решение Head по Томичу, упомянув их позицию по Шараповой
10:49 Раонич: думаю, я становлюсь сильнее с каждым матчем
10:30 Монфис: я быстро играл в геймах на своей подаче и оказывал давление на Эдмунда
10:28 Дель Потро: Гулбис сыграл гораздо лучше меня
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как, на ваш взгляд, накажут Даниила Медведева за бросание монет в сторону судейской вышки во время матча на Уимблдоне?
Архив →
© championat.com, 2000–2017