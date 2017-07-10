В 16:30 по московскому времени начнётся матч четвёртого круга Уимблдона, в котором сыграют испанец Рафаэль Надаль (4) и представитель Люксембурга Жиль Мюллер (16). По личным встречам впереди бывшая первая ракетка мира — 5-1.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Мюллер на Уимблдоне.

Победитель этого матча за выход в полуфинал Уимблдона поспорит либо с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (18), либо с представителем Хорватии Марином Чиличем (7).