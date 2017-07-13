Мюллер: в 4-м сете Чилич играл лучше. Не знаю, как я смог выиграть ту партию

Представитель Люксембурга Жиль Мюллер прокомментировал своё поражение от хорвата Марина Чилича в четвертьфинале Уимблдона со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 5:7, 7:5, 1:6.

«Думаю, я очень хорошо начал первый сет. Марин сумел взять вторую партию и стал прибавлять. В четвёртом сете он точно играл лучше. Он доминировал на корте. Но мне удалось остаться в игре и выиграть ту партию. Не знаю, как.

Начало пятого сета было очень тяжёлым. Чилич играл просто феноменально и сделал брейк на старте партии. Сложно было принять это. Начинать пятый сет хочется не так, особенно если ты выиграл четвёртый и всё время уступал в счёте. В концовке Марин просто был слишком хорош», — цитирует Мюллера официальный сайт тура.