Тарпищев получил орден Дружбы за подготовку Весниной и Макаровой к Играм-2016

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в здании Олимпийского комитета России в четверг, 13 июля, получил орден Дружбы за подготовку спортсменов, добившихся высоких достижений на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Соответствующий указ Президента РФ был подписан 18 мая 2017 года.



Напомним, что россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина выиграли золотые медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В финале женского парного разряда они обыграли швейцарок Тимю Бачински и Мартину Хингис.