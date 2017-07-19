Феррер оказался сильнее Брауна во втором круге турнира в Бостаде

Испанец Давид Феррер (8) во втором круге турнира в Бостаде уверенно переиграл немца Дастина Брауна со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила всего 55 минут. 35-летний валенсиец, занимающий 46-е место в рейтинге АТР, исполнил 1 подачу навылет, обошёлся без двойных ошибок, а также реализовал все 4 брейк-пойнта и не проиграл ни гейма на своей подаче.

В четвертьфинале Давид Феррер сыграет со швейцарцем Генри Лааксоненом, одолевшим третьего сеяного уругвайца Пабло Куэваса со счётом 6:4, 6:3.