Зритель вышел на корт и выкрикнул нацистский лозунг на игре Феррер — Вердаско

Полуфинальный матч турнира в Бостаде между испанцами Давидом Феррером и Фернандо Вердаско прерывался во втором сете на короткое время в связи с тем, что один из зрителей вышел на корт и на шведском языке выкрикнул нацистский лозунг с характерным приветствием, сообщает Reuters.

Судья на вышке остановил встречу, и мужчина был незамедлительно выведен с корта работниками охраны.

Феррер одержал победу со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 6:4 и в финале, который состоится 22 июля, сыграет с украинцем Александром Долгополовым.