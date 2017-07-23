43-летний Ноул выиграл первый титул за три года, победив с Пецшнером в Бостаде

Австриец Юлиан Ноул и немец Филипп Пецшнер в финале парного разряда турнира в Бостаде переиграли голландцев Сандера Арендса и Матве Мидделкопа со счётом 6:2, 3:6, [10:7]. Продолжительность решающей встречи составила 1 час 10 минут.

43-летний Ноул завоевал 19-й титул в карьере на соревнованиях АТР в парном разряде и первый с 2014 года. Для 33-летнего Пецшнера этот трофей стал седьмым в общей сложности и первым в нынешнем сезоне.

На данный момент Юлиан и Филипп занимают 77-е и 79-е места в парном рейтинге АТР соответственно.