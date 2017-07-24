Блинкова взяла у Севастовой только 4 гейма в Бостаде

Россиянка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира в Бостаде, в двух сетах уступив второй ракетке соревнований Анастасии Севастовой из Латвии со счётом 3:6, 1:6. Матч продолжался 54 минуты. Блинкова один раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала два из трех брейк-пойнтов. На счету Севастовой три эйса и шесть брейков. Счет в личном противостоянии соперниц сравнялся – 1-1.

За выход в четвертьфинал Севастов сыграет с победительницей российского дерби Екатерина Александрова (Россия) — Елизавета Куличкова (Россия, WC).