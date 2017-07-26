Баутиста-Агут стартовал на турнире в Гштааде с победы над Сахаровым

Вторая ракетка турнира в Гштааде испанец Роберто Баутиста-Агут во втором круге переиграл француза Глеба Сахарова (Q) со счётом 6:4, 6:3. 29-летний уроженец Кастельона-де-ла-Планы, занимающий 18-е место в рейтинге АТР, за 1 час 24 минуты реализовал 3 брейк-пойнта из 12, не дав сопернику ни одной возможности взять гейм на своей подаче. Роберто сделал по одному эйсу и двойной ошибке, а Глеб 9 раз подал навылет при 5 двойных.

За выход в полуфинал соревнований Баутиста-Агут поспорит с узбекистанцем Денисом Истоминым, уверенно переигравшим немца Дастина Брауна со счётом 6:3, 6:1.