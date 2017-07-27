Иснер обыграл Поспишила и вышел в четвертьфинал в Атланте

Американец Джон Иснер (2) вышел в четвертьфинал турнира в Атланте. В матче второго круга он обыграл канадца Вашека Поспишила со счётом 6:3, 6:4.

Поединок продолжался 67 минут. Иснер подал навылет 10 раз, совершил 1 двойную ошибку и не предоставил сопернику ни единого брейк-пойнта. Поспишил выполнил 4 эйса при 2 двойных ошибках, а также проиграл 2 гейма на своей подаче.

За место в полуфинале Иснер сразится со словаком Лукашем Лацко, который во втором круге уверенно обыграл американца Дональда Янга — 6:1, 6:3.