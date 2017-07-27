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Иснер обыграл Поспишила и вышел в четвертьфинал в Атланте

27 июля 2017, четверг. 03:03. Теннис

Американец Джон Иснер (2) вышел в четвертьфинал турнира в Атланте. В матче второго круга он обыграл канадца Вашека Поспишила со счётом 6:3, 6:4.

Поединок продолжался 67 минут. Иснер подал навылет 10 раз, совершил 1 двойную ошибку и не предоставил сопернику ни единого брейк-пойнта. Поспишил выполнил 4 эйса при 2 двойных ошибках, а также проиграл 2 гейма на своей подаче.

За место в полуфинале Иснер сразится со словаком Лукашем Лацко, который во втором круге уверенно обыграл американца Дональда Янга — 6:1, 6:3.

Атланта 2017. 2-й круг
27 июля 2017 года, четверг. 01:10 МСК
Вашек
Поспишил
Джон
Иснер
Атланта 2017. 2-й круг
27 июля 2017 года, четверг. 00:25 МСК
Дональд
Янг
Лукаш
Лацко
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вашек Поспишил Джон Иснер Дональд Янг
Новости. Теннис
27 июля 2017, четверг
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