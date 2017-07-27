Кольшрайбер вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге, обыграв Симона

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге, в трёх сетах обыграв четвёртую ракетку соревнований француза Жиля Симона со счётом 6:3, 3:6, 6:2. Матч продолжался 2 часа 2 минуты. Кольшрайбер четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Симона два эйса, четыре двойные ошибки и три брейка. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 5-4 в пользу Симона.

За выход в полуфинал Кольшрайбер сыграет с аргентинцем Николасом Киккером.