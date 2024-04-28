Мирра Андреева обыграла Маркету Вондроушову в третьем круге турнира в Мадриде

43-я ракетка мира, российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Сегодня, 28 апреля, она в двух сетах обыграла победительницу турнира «Большого шлема», седьмую ракетку мира Маркету Вондроушову из Чехии со счётом 7:5, 6:1.
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Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 14 минут. Андреева реализовала 6 брейк-пойнтов из 11, а Вондроушова — три из пяти. Также россиянка не допустила ни одной двойной ошибки, при этом и не выполнила ни одной подачи навылет. Чешская теннисистка также не сделала эйсов, но допустила две двойные ошибки.
Напомним, в матче 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Андреева сыграет с победительницей матча между французской теннисисткой Каролин Гарсией и итальянкой Ясмине Паолини.
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