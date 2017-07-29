Кудрявцева и Родионова вышли в финал турнира в Нанчане в паре

Россиянка Алла Кудрявцева и австралийка Арина Родионова (4) в полуфинале парного разряда турнира в Нанчане разгромили первых сеяных японок Нао Хибино и Мию Като со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила всего 55 минут.

В активе Аллы, занимающей 84-е место в парном рейтинге WТА, восемь титулов соревнований WТА в паре за карьеру.

За титул Алла и Арина поспорят с китаянками Синью Цзян и Тан Кянхуи, которые накануне переиграли своих соотечественниц Лян Чень и Ки Ю Йе со счётом 7:6 (7:2), 7:5.