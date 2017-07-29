Британская теннисистка-колясочница выиграла Уимблдон беременной

25-летняя теннисистка-колясочница из Великобритании Джорданна Уайли, две недели назад выигравшая Уимблдон в паре с японкой Юи Камаичи, сообщила, что одержала победу на 11-й неделе беременности. Отцом ребёнка стал её друг и тренер Марк Маккэролл.

«Я подумала, что если мы начнём пытаться забеременеть в мае, то я ещё смогу сыграть на Уимблдоне – и всё получилось. Но я понятия не имела, насколько сильно меня будет тошнить. Три дня я не могла из дому выйти. На Открытом чемпионате Франции мне было очень-очень плохо – я думала, что у меня проблемы с желудком. Даже врачи так думали. Но к Уимблдону я уже была готова. Я знала, как управлять своим организмом», — приводит слова Уайли BBC.

Теннисистка планирует вернуться на корт через гол-полтора и не исключает возможности принять участие в Паралимпиаде-2020.

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