Любичич — о завершении карьеры Надаля на Кубке Лэйвера: возможно, но маловероятно

Бывший хорватский теннисист Иван Любичич, экс-тренер швейцарца Роджера Федерера, заявил, что сомневается в том, что Рафаэль Надаль завершит карьеру на Кубке Лэйвера в этом году.

«Мы видели, как развивалась карьера Рафы на протяжении 20 лет. Мы прекрасно знаем, что у него менталитет чемпиона. Как и Федерер на Уимблдоне, Рафа будет играть на «Ролан Гаррос» только в том случае, если будет верить, что сможет пройти весь путь. Он не поедет туда для галочки. Если бы он заявил об этом, это означало бы, что он не в лучшей физической форме. Рафа прекрасно знает, что ему нужно, и мы посмотрим, сможет ли он найти свою игру в ближайшие несколько недель.

Завершение карьеры на Кубке Лэйвера? Это возможно, но маловероятно. То, что он намерен играть там, — это хорошо. Это значит, что он с оптимизмом смотрит в будущее, но мы все понимаем, что он не будет играть ещё 10 лет», — приводит слова Любичича портал Punto de Break.

Ранее Надаль подтвердил, что сыграет на Кубке Лэйвера — 2024 в составе команды Европы. Выставочный турнир пройдёт в Берлине 20-22 сентября.

Испанец трижды участвовал в Кубке Лэйвера, последний раз – в 2022 году. Тогда он сыграл один парный матч с Роджером Федерером, который стал последним в карьере швейцарца.