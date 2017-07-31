Видеообзор финального матча турнира в Нанчане Пэн Шуай — Хибино

Китаянка Пэн Шуай в финале турнира в Нанчане уверенно обыграла представительницу Японии Нао Хибино со счётом 6:3, 6:2. 31-летняя уроженка Хунаня реализовала 4 брейк-пойнта из 8, проиграв 1 гейм на своей подаче. Китаянка исполнила 1 эйс и обошлась без двойных ошибок, а её оппонентка ни разу не подала навылет при 4 двойных.



Для Пэн Шуай этот титул стал вторым в карьере и первым в текущем сезоне. На пути к трофею она проиграла один сет.

Видеообзор финального матча турнира в Нанчане доступен на «Чемпионате».