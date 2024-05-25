Надаль попросил организаторов «РГ» поставить его матч со Зверевым днём 27 мая
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль попросил организаторов «Ролан Гаррос» — 2024 поставить его матч первого круга с пятой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии в дневную сессию 27 мая. Об этом сообщает L'Equipe.
По информации источника, просьба экс первой ракетки мира и 14-кратного победителя Открытого чемпионата Франции будет удовлетворена. Матч пройдёт в понедельник, 27 мая, и начнётся не ранее 12:00.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 12:00 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
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Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Мужская часть «Ролан Гаррос» — 2024 пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович. Рафаэль Надаль последний раз выигрывал «Ролан Гаррос» в 2022 году.
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