Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль попросил организаторов «РГ» поставить его матч со Зверевым днём 27 мая

Надаль попросил организаторов «РГ» поставить его матч со Зверевым днём 27 мая
Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль попросил организаторов «Ролан Гаррос» — 2024 поставить его матч первого круга с пятой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии в дневную сессию 27 мая. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, просьба экс первой ракетки мира и 14-кратного победителя Открытого чемпионата Франции будет удовлетворена. Матч пройдёт в понедельник, 27 мая, и начнётся не ранее 12:00.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 12:00 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Мужская часть «Ролан Гаррос» — 2024 пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович. Рафаэль Надаль последний раз выигрывал «Ролан Гаррос» в 2022 году.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
Материалы по теме
Надаль — с отрывом лучший по количеству побед над топ-5 игроками на «Ролан Гаррос»!
Истории
Надаль — с отрывом лучший по количеству побед над топ-5 игроками на «Ролан Гаррос»!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android