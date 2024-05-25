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Мэдисон Кис уверенно обыграла Даниэль Коллинз в финале турнира в Страсбурге

Мэдисон Кис уверенно обыграла Даниэль Коллинз в финале турнира в Страсбурге
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16-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Кис стала победительницей грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). Сегодня, 25 мая, она уверенно в двух сетах обыграла соотечественницу Даниэль Коллинз, занимающую 12-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:1, 6:2.

Страсбург. Финал
25 мая 2024, суббота. 16:05 МСК
Даниэль Коллинз
12
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Мэдисон Кис
16
США
Мэдисон Кис
М. Кис

Отметим, что спортсменки провели на корте всего 1 час 13 минут. Мэдисон Кис реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 (42%), допустила три двойные ошибки и выполнила один эйс. Даниэль Коллинз сделала пять двойных ошибок, выполнила две подачи навылет и смогла реализовать один брейк-пойнт из трёх заработанных (33%).

Напомним, по итогам турнира в Страсбурге 12-я ракетка мира Даниэль Коллинз вернётся в топ-10 рейтинга WTA впервые с 2022 года.

В начале 2024 года американская теннисистка объявила, что этот сезон станет для неё последним.

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