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20-летний Перрикар выиграл турнир в Лионе, это его первый титул на уровне ATP

20-летний Перрикар выиграл турнир в Лионе, это его первый титул на уровне ATP
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Французский теннисист 117-й номер мирового рейтинга Джованни Мпетчи Перрикар стал победителем турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция). В финальном матче он обыграл 29-ю ракетку мира аргентинца Томаса Мартина Этчеверри. Теннисисты определили победителя на тай-брейке решающего третьего сета. Матч завершился со счётом 6:4, 1:6, 7:6 (9:7) в пользу француза. Он отыграл один матчбол.

Лион. Финал
25 мая 2024, суббота. 15:40 МСК
Томас Мартин Этчеверри
29
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 7
6 		1 7 9
         
Джованни Мпетчи Перрикар
117
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. Перрикар 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету аргентинского теннисиста пять эйсов, две двойные ошибки и 5 выигранных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

20-летний Перрикар выиграл первый титул на турнирах ATP в своём первом финале. Этчеверри проводил третий финал в ATP, и во всех он потерпел поражения.

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