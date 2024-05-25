20-летний Перрикар выиграл турнир в Лионе, это его первый титул на уровне ATP

Французский теннисист 117-й номер мирового рейтинга Джованни Мпетчи Перрикар стал победителем турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция). В финальном матче он обыграл 29-ю ракетку мира аргентинца Томаса Мартина Этчеверри. Теннисисты определили победителя на тай-брейке решающего третьего сета. Матч завершился со счётом 6:4, 1:6, 7:6 (9:7) в пользу француза. Он отыграл один матчбол.
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Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. Перрикар 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету аргентинского теннисиста пять эйсов, две двойные ошибки и 5 выигранных брейк-пойнтов из 14 заработанных.
20-летний Перрикар выиграл первый титул на турнирах ATP в своём первом финале. Этчеверри проводил третий финал в ATP, и во всех он потерпел поражения.
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