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Каспер Рууд стал победителем турнира категории ATP-250 в Женеве

Каспер Рууд стал победителем турнира категории ATP-250 в Женеве
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Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд стал победителем грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). Сегодня, 25 мая, он в двух сетах обыграл Томаша Махача из Чехии, занимающего 44-е место в рейтинге ATP, со счётом 7:5, 6:3.

Женева. Финал
25 мая 2024, суббота. 16:10 МСК
Томаш Махач
44
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Отметим, что спортсмены провели на корте 1 час 47 минут. Норвежец реализовал три брейк-пойнта из четырёх (75%), не допустил ни одной двойной ошибки и выполнил два эйса. Чешский теннисист сделал три двойные ошибки, выполнил три подачи навылет и смог реализовать один брейк-пойнт из одного заработанного (100%).

Ранее на стадии полуфинала турнира Махач оказался сильнее первой ракетки мира серба Новака Джоковича (6:4, 0:6, 6:1), а Рууд смог уйти с матчбола в матче с итальянцем Коболли.

Напомним, Каспер Рууд выиграл 12-й титул в карьере и второй – в сезоне.

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