Каспер Рууд стал победителем турнира категории ATP-250 в Женеве

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд стал победителем грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). Сегодня, 25 мая, он в двух сетах обыграл Томаша Махача из Чехии, занимающего 44-е место в рейтинге ATP, со счётом 7:5, 6:3.

Отметим, что спортсмены провели на корте 1 час 47 минут. Норвежец реализовал три брейк-пойнта из четырёх (75%), не допустил ни одной двойной ошибки и выполнил два эйса. Чешский теннисист сделал три двойные ошибки, выполнил три подачи навылет и смог реализовать один брейк-пойнт из одного заработанного (100%).

Ранее на стадии полуфинала турнира Махач оказался сильнее первой ракетки мира серба Новака Джоковича (6:4, 0:6, 6:1), а Рууд смог уйти с матчбола в матче с итальянцем Коболли.

Напомним, Каспер Рууд выиграл 12-й титул в карьере и второй – в сезоне.