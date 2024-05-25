Паула Бадоса рассказала, как чувствует себя перед «Роллан Гаррос»

Испанская теннисистка Паула Бадоса заявила, что физически перед «Роллан Гаррос» она в порядке, а на эмоциональном уровне иногда испытывает трудности.

«Физически я в порядке, мне удалось сыграть четыре матча впервые в Риме. Это порадовало: был сложный процесс, есть дни получше и похуже, я много регулирую. Это реальность, не думаю, что когда-нибудь я смогу сказать, что идеальна, но мы справляемся с этим внутри команды. Где я действительно сильно страдаю, так это на эмоциональном уровне: в плохие дни появляются страхи и неуверенность в том, как долго это будет продолжаться. Позитивный аспект заключается в том, что я играю хорошо, с желанием. Участвую в одном из своих любимых турниров: в прошлом году я не смогла сыграть в нём, а год назад сломала колено, так что возможность быть здесь — это уже очень позитивно.

В Риме я получила много хорошего: возможность играть на кортах, которые мне нравятся, против соперниц, против которых я люблю играть, чувствовать себя конкурентоспособной… для меня это очень много. Если я смогу добиться большего постоянства, я уже показала, что уровень у меня есть», — сказала Бадоса на пресс-конференции.