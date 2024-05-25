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Фото: Новак Джокович и Рафаэль Надаль встретились на «Роллан Гаррос»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль и нынешняя первая ракетка мира Новак Джокович из Сербии встретились и поприветствовали друг на друга на на корте Филиппа Шатрие в преддверии стартующего завтра, 26 мая, парижского «Роллан Гаррос». Соответстюущее фото опубликовали в официальном аккаунте Открытого чемпионата Франции в социальных сетях.

Фото: Claude Diderich/AP Photo/ТАСС

Сегодня, 25 мая, серб провёл первую тренировку на «Ролан Гаррос».

Напомним, Рафаэль Надаль начнёт турнир матчем с Александром Зверевым. Новак Джокович в первом круге сыграет с Пьером-Юго Эрбером.

Мужская часть «Ролан Гаррос» — 2024 продлится до 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович. Рафаэль Надаль последний раз выигрывал «Ролан Гаррос» в 2022 году.