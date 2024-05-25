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Арина Соболенко получила кастомную сумку от производителя спортивных товаров Wilson

Арина Соболенко получила кастомную сумку от производителя спортивных товаров Wilson
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Известная американская компания по производству спортивных товаров Wilson закастомила сумку для двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко. Соответствующее фото спортсменка выложила в своих социальных сетях.

Фото: Личный архив Соболенко

«OMG, ещё одна мечта достигнута! Спасибо», — написала Соболенко на своей странице.

Отметим, что это именная сумка. Слева с задней стороны на ней присутствует надпись «SABY», а справа — изображение тигра, с которым ассоциирует себя Соболенко.

Напомним, в понедельник, 27 мая, белорусская теннисистка начнёт свой путь на «Ролан Гаррос». В первом круге она сыграет с россиянкой Эрикой Андреевой.

Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек.

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