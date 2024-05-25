Арина Соболенко получила кастомную сумку от производителя спортивных товаров Wilson

Известная американская компания по производству спортивных товаров Wilson закастомила сумку для двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко. Соответствующее фото спортсменка выложила в своих социальных сетях.

Фото: Личный архив Соболенко

«OMG, ещё одна мечта достигнута! Спасибо», — написала Соболенко на своей странице.

Отметим, что это именная сумка. Слева с задней стороны на ней присутствует надпись «SABY», а справа — изображение тигра, с которым ассоциирует себя Соболенко.

Напомним, в понедельник, 27 мая, белорусская теннисистка начнёт свой путь на «Ролан Гаррос». В первом круге она сыграет с россиянкой Эрикой Андреевой.

Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек.