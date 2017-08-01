19 эйсов не спасли Хасе от поражения в матче с Хиральдо в Кицбюэле

Колумбийский теннисист Сантьяго Хиральдо (Q) вышел во второй круг турнира в Кицбюэле, в трёх партиях обыграв представителя Нидерландов Робина Хасе (5) со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут. Сантьяго 7 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 19 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Хиральдо поспорит с победителем противостояния Карлос Берлок (Аргентина) — Геральд Мельцер (Австрия, WC).