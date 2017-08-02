Вихлянцева проиграла Конюх во втором круге турнира в Стэнфорде

Россиянка Наталья Вихлянцева во втором круге турнира в Стэнфорде уступила хорватке Ане Конюх (5) со счётом 5:7, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. 20-летняя уроженка Волгограда, занимающая 65-е место в рейтинге WТА, исполнила 5 эйсов, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 2 брейк-пойнта из 5 и проиграла 4 гейма на своей подаче.

Конюх в четвертьфинале сыграет либо с испанкой Гарбинье Мугурусой (1), либо с американкой Кейлой Дей.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Вихлянцева — Конюх в Стэнфорде.