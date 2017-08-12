Возняцки вышла в полуфинал турнира в Торонто, обыграв Кар. Плишкову

Шестая сеяная, датская теннисистка Каролина Возняцки вышла в полуфинал турнира в Торонто. В четвертьфинальном матче Возняцки в трёх сетах обыграла первую ракетку мира чешку Каролину Плишкову со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Матч продолжался 2 часа 56 минут. Возняцки восемь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. На счету Плишковой пять эйсов, три ошибки на подаче и три брейка. Возняцки одержала пятую победу над Плишковой в семи проведённых матчах.

За выход в финал Возняцки сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс (США) — Люси Шафаржова (Чехия).