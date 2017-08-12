Александрова вышла во 2-й раунд квалификации на турнире в Цинциннати

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй раунд квалификации на турнире в Цинциннати. В стартовом матче отборочного турнира Александрова обыграла шведку Юханну Ларссон (пятый номер посева в квалификации) со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Матч продолжался 1 час 31 минуту. Александрова трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету Ларссон один эйс, десять ошибок на подаче и три брейка.

За выход в основную сетку соревнований Александрова сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (19).