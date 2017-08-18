Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати, уступив Гёргес

Украинская теннисистка Элина Свитолина, получившая от организаторов пятый номер посева, не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати. В матче третьего круга Свитолина уступила немке Юлии Гёргес со счётом 5:7, 4:6. Матч продолжался 1 час 38 минут. Свитолина 6 раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку. На счету Гёргес 6 эйсов, одна ошибка на подаче и два брейка.

В другом матче третьего круга первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова взяла верх над итальянкой Камилой Джорджи (Q) со счётом 6:3, 4:6, 6:0 и за выход в полуфинал сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки (6).