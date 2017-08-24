Цибулкова встретится с Павлюченковой в четвертьфинале турнира в Нью-Хэйвене

Теннисистка из Словакии Доминика Цибулкова одержала победу над француженкой Ализе Корне в третьем круге турнира в Нью-Хэйвене. Результат противостояния — 2:6, 6:2, 6:4.



Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Цибулкова допустила четыре двойных ошибки и использовала шесть брейков из девяти. Корне один раз подала навылет, совершила семь двойных и реализовала пять брейков из 12-ти.



В четвертьфинале турнира Цибулкова сразится с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой, которая преуспела во встрече с испанкой Карлой Суарес-Наварро.