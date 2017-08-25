Блинкова вышла в основную сетку US Open, победив Перу

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в основную сетку Открытого чемпионата США. В матче финального раунда квалификации Блинкова в двух сетах обыграла американку Бернарду Перу со счётом 6:1, 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 32 минуты. 11-я сеяная в квалификации, 18-летняя Блинкова, занимающая 117-е место в рейтинге WTA, 3 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету 22-летней Перы, 31-й номер посева в квалификации, 2 брейка и 4 ошибки на подаче.