Гаврилова вышла в финал турнира в Нью-Хэйвене, победив Радваньску

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова пробилась в финал турнира в Нью-Хэйвене, одержав победу над спортсменкой из Польши Агнешкой Радваньской, получившей первый номер посева. Игра завершилась со счётом 6:4, 6:4.



Матч продолжался 1 час 34 минуты. Гаврилова дважды подала навылет, трижды ошиблась на подаче и реализовала 4 из 6 брейк-пойнта. В активе полячки 1 эйс, 2 двойных и 2 из 5 реализованных брейков.



В финале турнира Гаврилова встретится с теннисисткой из Словакии Доминикой Цибулковой, которая была сильнее бельгийки Элисе Мертенс.

Цибулкова стала первой финалисткой турнира в Нью-Хэйвене, обыграв Мертенс