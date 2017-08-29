Сок уступил Томпсону в первом круге US Open

Американец Джек Сок, занимающий 18-е место в мировом рейтинге, не сумел пробиться в третий раунд Открытого чемпионата США. В первом круге Сок потерпел поражение от австралийца Джордана Томпсона, который находится в рейтинге ATP на 73-й строчке, со счётом 2:6, 6:7 (12:14), 6:1, 7:5, 4:6.



За матч, который длился 3 часа 56 минут, Джек 15 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и взял 8 подач соперника. Джордан сделал 8 эйсов, 10 раз ошибся при подаче и реализовал 8 брейк-пойнтов. Далее Томпсона ждт встреча с итальянцем Томасом Фаббьяно.