Кар. Плишкова вышла во 2-й круг US Open, обыграв Линетт

Первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла во второй круг Открытого чемпионата США. В стартовом матче она в двух сетах победила польку Магду Линетт со счётом 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час 18 минут. Плишкова 8 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Линетт 1 брейк и 3 ошибки на подаче.

Результаты других матчей первого круга

Барбора Стрыцова (Чехия, 23) — Мисаки Дои (Япония) — 6:1, 6:3.

Янина Викмайер (Бельгия) — Леся Цуренко (Украина, 28) — 6:3, 6:1.

Сорана Кырстя (Румыния) — Лесли Керкхове (Нидерланды, Q) — 6:1, 6:3.