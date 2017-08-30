Кис одержала победу над Мертенс в первом круге US Open

Американская теннисистка Мэдисон Кис вышла во второй круг US Open, на старте турнира одержав победу над соперницей из Бельгии Элисе Мертенс. Игра завершилась со счётом 6:3, 7:6 (8:6).



Матч продолжался 1 час 29 минут. Кис 5 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Мертенс 2 брейка из 5 и 5 двойных ошибок.



Во втором круге соревнований Кис встретится с сильнейшей из пары Татьяна Мария — Ашли Кратзер. Это противостояние было перенесено из-за непогоды в Нью-Йорке.